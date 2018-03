Le groupe Bonduelle (Renescure, 59) a signé avec Conagra Brands Inc un accord visant l’acquisition de l’activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada. Cette acquisition comprend un droit d’utilisation de la marque Del Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents commercialisés par Conagra pour un montant global de 43 M$ canadiens. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle, l’activité acquise exclut tout actif industriel et personnel. L’activité Del Monte au Canada, opérée par Conagra et présentant un chiffre d’affaires d’environ 60 M$ canadiens, complétera les activités de légumes en conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life, pour une large part opérées sous marques de distributeurs, soulignant le développement souhaité du groupe dans les activités à marque et l’élargissement de son ambition au-delà du légume, à l’alimentation végétale.