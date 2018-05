Le Prologis Park de Douvrin (62), sur le parc des industries Artois-Flandres, continue son expansion et va voir l'arrivée d'un bâtiment de plus de 60.000m² qui accueillera dans un premier temps environ 150 salariés d'un "géant du transport et de la distribution", sur la moitié de sa surface. Cette nouvelle plateforme sera intelligente, connectée à un outil digital dédié à la gestion de la maintenance et à l'optimisation des charges de fonctionnement. La première phase des travaux, qui concerne la construction de 5 des 11 cellules du bâtiment, est en cours et s'étendra sur une période de 12 mois.