Manulatex, basée à Champtocé-sur-Loire (49 ; 9,7M€ de CA 2017), filiale du groupe sarthois Bobet spécialisée dans les équipements de protection individuelle, annonce l'acquisition d'un bâtiment industriel récent de 1.560m² adossé à un terrain d'1,2ha à Saint-Germain-des-Prés (49). La signature a eu lieu le 30 mai 2018. Cette opération s'inscrit dans un projet global d'investissement de plus d'1,3M€ destiné à faire face à une croissance soutenue. La capacité de production totale de Manulatex est désormais portée à près de 6.400m² (hors foncier). Le nouveau bâtiment sera dédié à la production de "tabliers", qui emménagera en octobre 2018. Une scission géographique entre les activités "tabliers" (polyuréthanes, PVC,...) et "cotte de mailles" sera donc opérée. Cette opération s'accompagne : - d'investissements machines. Une nouvelle presse dédiée aux tabliers est en cours d'acquisition. Elle viendra doubler la capacité de production sur cette activité. De nouveaux équipements pour les cottes de mailles sont également prévus ; - d'une réorganisation totale des flux de production, physiques et informatiques, selon une méthode de "Lean management".