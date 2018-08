La direction de La Halle Mode & Accessoires et La Halle Chaussures & Maroquinerie vient de présenter le projet de schéma directeur de sa logistique. Le groupe confirme son ancrage local par la modernisation de ses deux centres logistiques de Châteauroux (36) et d’Issoudun (36). Sans conséquence sur l’emploi des 546 salariés des deux sites, ce programme d’investissement entend adapter, d’ici à 2021, l’outil logistique de La Halle pour relever les grands défis de la digitalisation et de l’internationalisation de ses activités et ainsi devenir l’un des meilleurs acteurs du marché. Les travaux débuteront courant 2020 à Issoudun. Ce programme de modernisation entend permettre une organisation plus agile de la logistique pour faire face aux prévisions de croissance des 5 prochaines années. Les volumes de commandes devraient en effet croître de 30 % d’ici 2023, essentiellement grâce au digital. La direction s’engage ainsi à rester dans l’Indre tout en agrandissant de 24.000m² la surface du site d’Issoudun (330 collaborateurs). De plus, La Halle va investir significativement dans de nouveaux systèmes d’information afin de simplifier le traitement du flux de marchandises, et ainsi améliorer le niveau des services à destination des magasins et des clients, tout en réduisant la pénibilité pour les collaborateurs et l’empreinte carbone.