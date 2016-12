Amplitude Surgical a récolté 65M€, en partie pour soutenir son développement international

Spécialiste des matériaux composites et des plastiques, Mecelec (Mauves, 07) a ajusté sa feuille de route stratégique, avec notamment un transfert vers Alternext dans un but de simplification du fonctionnement et d'allègement des coûts. Elle va ainsi demander à NYSE Euronext la radiation des titres d'Euronext Paris et leur admission concomitante sur Alternext, dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.Parallèlement, Mecelec indique travailler à un recentrage de ses activités autour des métiers composites et plastiques, avec :- un projet de cession de Besacier (69) au management de cette filiale, spécialiste reconnue pour la production de pièces métalliques de précision ; - une stratégie de diversification des marchés et de déploiement à l'international.