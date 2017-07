Non seulement Renault et PSA confirment le montant de leurs commandes à l'entreprise creusoise GM&S Industry mais en plus ils investiront 10M€ pour moderniser le site

Legrand (plus de 5Mds€ de CA 2016) est un expert mondial des produits et systèmes pour infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Dans un communiqué, le groupe basé à Limoges (87) annonce avoir lancé avec succès, ce 29 juin 2017, une émission obligataire pour un montant total d'1Md€, en deux tranches de 500M€ chacune, de maturités 7 et 15 ans. Les dates d’échéance respectives de ces deux tranches d’obligations sont fixées au 6 juillet 2024 et au 6 juillet 2032 et leurs coupons à respectivement 0,750% et 1,875% par an. Cette émission vient financer l’acquisition par Legrand de Milestone AV Technologies LLC, acteur américain de premier plan dans le secteur à forte valeur de l’infrastructure et de l’alimentation Audio-Vidéo (cf. First ECO du 29/06/2017). Avec un livre d’ordre souscrit 3 fois, la pleine réussite de cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière et permet également au Groupe d’allonger la maturité de sa dette.