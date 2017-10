Basée à Liévin, la société Benalu acquiert la Polonaise Mega et fait évoluer le positionnement de sa filiale Bennes Marrel à Andrézieux-Bouthéon

Le projet du port de Dunkerque (59) Cap 2020, destiné à augmenter ses capacités pour pouvoir accueillir simultanément plusieurs gros navires et les traiter dans des cadences compétitives, prévoit la création, en deux phases, de quatre postes à quai et d’un bassin supplémentaire dans le prolongement du quai de Flandre de l’actuel bassin de l’Atlantique, dans le port Ouest. Une zone logistique de 350 ha sera également installée à proximité. Ce projet, qui vise, au terme de la deuxième phase, à porter la capacité de Dunkerque à 2.5 millions d’EVP, est chiffré à 689 M€. À terme, le port prévoit la création de 16.000 emplois. Un débat public vient d'être ouvert et doit durer jusqu'à fin décembre.