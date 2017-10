La Nordiste Log'S contractualise un accord avec un pool de 7 grandes banques françaises, lui permettant d'accompagner son plan de développement

Société familiale de réparation et de remplacement de pare-brise de véhicules de plus de 3,5 t, Eclair Pare-Brise (10 salariés - CA : 1,7 M€) a signé l'acte de vente concernant l'acquisition d'un terrain de près de 4.000 m² situé sur le parc d'activités de la Porte du Littoral, à Leulinghem (62). Avec cet achat, l'entreprise prévoit de regrouper ses activités, actuellement implantées sur trois sites, en un seul lieu. Un bâtiment de 1.000 m² sera construit sur ce terrain et le déménagement devrait permettre à Eclair Pare-Brise d'embaucher. Les travaux démarrent en ce mois d'octobre 2017 pour une durée de 7 mois. La réception du chantier est donc prévue pour mars 2018 et l'emménagement de l'entreprise pour le 31 mars.