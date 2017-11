Dans sa quête du leadership mondial, le groupe limougeaud 3DCeram ouvre son capital au Japonais Sinto pour accompagner sa croissance

La société iAdvize, leader européen du marketing conversationnel (Nantes, 44), annonce une levée de fonds en série C de 32M€ auprès d’Idinvest Partners, Bpifrance via Large Venture, son fonds dédié aux sociétés innovantes en hypercroissance, et Quadrille Capital. Elle se donne ainsi les moyens d’accélérer son développement, à travers trois actions : - se déployer aux Etats-Unis avec l’ouverture d’un bureau à Boston dès octobre 2017 ; - renforcer sa position de leader européen en densifiant les équipes présentes à Londres, Düsseldorf, Madrid et Nantes avec 250 recrutements d’ici 2020 ; - accélérer l'innovation produit en multipliant par deux ses effectifs R&D, afin d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et poursuivre le développement d'ibbü, la communauté d’ambassadeurs rémunérés.