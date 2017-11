Vatel Direct lève 1M€ pour le compte d'Egide

Drone Volt (Villepinte, 93) constructeur français de drones civils professionnels, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant maximum de 3,67M€. La stratégie de développement de Drone Volt s’appuie sur une plus forte intégration de la R&D et de la conception puis la fabrication "in house" de drones civils à usage professionnel. L’un des objectifs de l’émission est ainsi de doter la société de ressources supplémentaires pour accélérer l’amélioration de sa technologie, en investissant sur l’accroissement des équipes techniques et de leurs compétences. Des opérations d’acquisitions ciblées pourraient par ailleurs être menées de façon opportuniste. En cas de souscription à 100%, les fonds levés lors de l’émission seront affectés de la manière suivante : - Environ 20% pour répondre aux nouveaux besoins de service en régie auprès des grands comptes ; - Environ 45% pour saisir des opportunités de consolidation du secteur et pour financer l’ouverture de nouvelles implantations en Europe essentiellement ; - Environ 35% pour financer le développement des implantations existantes.