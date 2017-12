François Dutilleul nommé président de Rabot Dutilleul Construction, qui prévoit d'accroître sa performance

Accélérateur de la transformation énergétique et digitale, Vinci Energies (siège à Montesson, 78 - 64.500 collab. - CA 2016 : 10,2 Mds€) acquiert la société Nord Audio Electronique (NAE - Hallennes-lez-Haubourdin, 59 - 15 personnes - CA 2017 : 4 M€), intégrateur de solutions courants faibles dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, afin de compléter son offre aux bâtiments intelligents et connectés dans la région des Hauts-de-France. "NAE a un fort potentiel de développement que nous souhaitons booster grâce aux synergies possibles avec les entreprises Vinci Energies de la région et notamment sur des offres qui intègrent les alarmes techniques et anti-intrusion, la détection incendie, la vidéo surveillance…", explique Eric Plumey, DG chez Vinci Energies en charge des activités Tertiaire du nord et de l’est de la France.