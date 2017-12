Basé à Montesson, Vinci Energies acquiert Nord Audio Electronique, à Hallennes-lez-Haubourdin

Groupe de promotion et de construction, Rabot Dutilleul entend donner une dynamique nouvelle pour accroître la performance de la société Rabot Dutilleul Construction (siège à Wasquehal, 59) et répondre aux évolutions d’un marché toujours plus exigeant. Pour mener à bien cette ambition, François Dutilleul, président du directoire du groupe Rabot Dutilleul, est nommé président de Rabot Dutilleul Construction. L’entreprise s’appuie sur son ingénierie forte, sa capacité d’innovation et de réalisation de contrats globaux, tant en construction neuve qu’en réhabilitation. Elle prévoit de réaliser un chiffre d’affaires en 2018 de 270 M€, alimenté par 16 mois de carnet de commandes et de bonnes perspectives de croissance en Île-de-France.