L'EuroAirport (près de 6.400 personnes) prévoit des investissements à hauteur de 38M€ pour 2018, dont la rénovation des parvis nord et sud, divers travaux de réfection des voies d’accès et parkings, la réorganisation de l’entrepôt de stockage de kérosène, la rénovation du niveau Arrivées, le renouvellement du système de protection incendie et la rénovation des installations sanitaires, ainsi qu'une nouvelle signalisation dans le terminal passagers. En 2018, le projet visant à assurer la liaison ferroviaire de l’EuroAirport devrait également franchir une nouvelle étape. Par ailleurs, l'aéroport de Bâle-Mulhouse vise une croissance de 3% du trafic passagers en 2018 et une augmentation d'environ 5% du trafic fret. En 2017, il a enregistré une hausse de près de 8% du trafic passagers et de près de 11% de ses activités de fret.