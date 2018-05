Créée en octobre 2017 par Louis Vermorel, WattSense (8 salariés ; Villefranche-sur-Saône, 69) développe une solution informatique qui permettra de piloter à distance la gestion technique des bâtiments commerciaux, tertiaires et industriels. La société, qui ambitionne d'ouvrir aux développeurs informatiques l'accès au marché de la gestion technique des bâtiments, vient de finaliser une première levée de fonds de 730K€ pour financer la mise au point et le lancement de sa solution. Afin d'équiper des sites-tests avec sa solution de première génération, de la finaliser et d'organiser le lancement commercial début 2019, WattSense accueille de nouveaux actionnaires : - WattSense Participations regroupe les actionnaires "love money", famille et amis : elle apporte 485K€ et s'octroie 22% du capital ; - Electra-Invest réunit 5 Business Angels : elle apporte 245K€ et prend 11% du capital ; - Louis Vermorel conserve 67% du capital.