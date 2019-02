Le Syctom (Paris, 75), syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères, a obtenu un emprunt vert de 30M€ auprès de Société Générale (Paris) pour financer un nouveau centre de tri de déchets ménagers dans l'éco-quartier Clichy-Batignolles, dans le 17e arrondissement de Paris (75). Situé au pied du nouveau Tribunal de Grande Instance, ce projet de grande capacité, entièrement automatisé et intégrant les technologies les plus avancées, préparera au recyclage les déchets triés par plus de 900.000 habitants d’arrondissements parisiens et de communes proches. 45.000 tonnes d’emballages et papiers y seront traitées chaque année.