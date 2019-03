Fondée en 2013 par Didier Onraita et David Sutrat, My Retail Box (Dreux, 28) est aujourd’hui le 1er opérateur européen de vente en vrac, notamment grâce à son enseigne Day by Day, une épicerie en vrac. Portée par un marché du vrac en plein essor et par des aspirations sociétales fortes, la société ambitionne de devenir un acteur majeur de la consommation responsable pour tous en Europe en intervenant sur l’ensemble de la chaîne de valeur : depuis la sélection des produits jusqu’à la façon de les transporter, les stocker et les consommer. Amundi apporte son soutien à l'entreprise qui lève 7M€. L'investissement d'Amundi via son fonds d'épargne à impact social et solidaire - Amundi Finance et Solidarité – va permettre à My Retail Box d’accélérer son développement, notamment sur la mise en place de nouvelles filières de production respectueuses, la conception et la mise en œuvre des modèles logistiques vertueux et un déploiement plus large de ses concepts en France et en Europe.