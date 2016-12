Akuo Energy et Gemdoubs lancent la construction de la centrale Cogénération Biomasse de Novillars (CBN), sur le site de la papeterie : un investissement chiffré à 87M€

Implantée à Rixheim (68), la société Constructions Electriques Meng assure la fabrication de transformateurs électriques de faible et moyenne puissance ainsi que la maintenance de moteurs électriques industriels. Elle a pour projet de développer des transformateurs les plus éco-conçus possibles et envisage pour ce faire d'importants investissements de modernisation de ses équipements. Parallèlement, elle prévoit de renforcer ses effectifs (31 emplois actuellement) avec la création d'au moins 6 postes supplémentaires jusqu'en 2018.SODIV vient de lui accorder un prêt participatif de 120K€ pour accompagner son développement et ce, dans le cadre du plan de revitalisation du Sud Alsace.