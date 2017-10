Daher transfère ses activités nucléaires de Pierrelatte sur un nouveau site à Laudun-L’Ardoise

Pharmadec (La Chaussée Saint-Victor, 41) vient de débuter un nouveau projet de conception et d’aménagement pour accompagner la société de biotechnolgies Amatsigroup (Fontenilles, 31) dans le développement de ses activités. Ce spécialiste du développement à façon de médicaments, de formulation galénique, de la réalisation de tests précliniques sous forme expérimentale, de la fabrication et de conditionnement d’unités de traitement pour les essais cliniques, souhaite augmenter ses capacités de production et de stockage sur le site de Saint Gely du Fesc (34). Pharmadec, concepteur et constructeur de bâtiments clé en main, va réaliser l’extension et le réaménagement de la zone de stockage existante comprenant une nouvelle zone de préparation, une chambre froide et des vestiaires. En parallèle, il va piloter la construction d’une zone de conditionnement secondaire avec 5 boxes en environnement tempéré et un box à 4°c, des sas matières et personnels, une zone de conditionnement, un espace dédié au contrôle qualité et la création de bureaux et de locaux sociaux. Les clés de cette nouvelle zone de 1.125m² seront remises le 22 décembre prochain.