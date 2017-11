1Kubator et le Groupe Télégramme s’allient pour ouvrir le 4ème bureau d'1Kubator à Rennes, au premier trimestre 2018

Bretagne Télécom, opérateur Cloud basé à Châteaubourg (35), annonce le rachat de Prophone (Tournefeuille, 31 - 9 collaborateurs - 1,2M€ de CA). Acteur spécialisé dans les télécommunications, les réseaux, le câblage et les systèmes de sécurité, Prophone bénéficie d'une bonne implantation locale, sur le bassin toulousain, avec une base de 1.000 clients. Cette acquisition vient couronner un partenariat de longue date entre les deux acteurs. Grâce à ce rachat et à l'ouverture récente de ses bureaux parisien (mars) et nantais (juin), Bretagne Télécom, qui a dégagé un CA de 11,2M€ en 2016, prévoit d'atteindre les 15M€ d'ici la fin de l'année et de rassembler 60 collaborateurs. "Nous entamons une véritable phase de croissance externe afin de renforcer notre présence sur l'ouest de la France. Notre attention se porte maintenant sur les villes de Lyon et de Lille", indique le fondateur et P-DG Nicolas Boittin.