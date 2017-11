Sunpartner Technologies ouvre un nouveau site de production à Rousset et signe un contrat de financement de 15M€ avec la BEI

A l’occasion du Salon des Entrepreneurs à Marseille, Rodolphe Saadé, directeur général du groupe CMA CGM (Marseille, 13), a annoncé sa volonté de créer son propre incubateur de start-ups à Marseille (13), et d’attirer dans celui-ci des start-ups du monde entier. "Avec ce projet, CMA CGM souhaite jouer un rôle moteur non seulement dans le développement économique du territoire, mais aussi dans le développement des start-ups. L’incubateur vient compléter l’écosystème digital du groupe pour accélérer sa transformation et bénéficier de ce qui se fait de mieux au niveau mondial, dans l’intérêt de nos clients, de la société et du territoire" a expliqué le dirigeant du groupe marseillais, un leader du transport maritime par porte-conteneurs.