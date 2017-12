HLDI, à Lyon, et HLD Europe, présente à Paris, entrent en négociations exclusives avec les sociétés d'investissement parisiennes PAI Partners et Sagard en vue d’acquérir le Nordiste Kiloutou

Spécialiste de la machine de packaging dans l'univers de la cosmétique, l'entreprise Sacmo (Société des ateliers de constructions mécaniques d'Holnon - Holnon, 02 - 90 salariés), qui souhaitait optimiser sa production et s'ouvrir des perspectives vers l'international, a conçu sa première ligne de production munie d'un convoyage modulaire et flexible grâce au concept Multi-Carrier-System (MCS) de Siemens, expert en automatismes et software industriel. Cette solution permet la réalisation de petits lots, voire l'individualisation de la production, en améliorant les cadences et réduisant la longueur globale des lignes. Aujourd'hui, Sacmo travaille à l'intégration de la robotique dans l'univers MCS.