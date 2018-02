La Fnac va s'implanter sur 419m² au sein de l'Intermarché de Pamiers

Start-up d'édition d'applications basées sur le multi-touch, Intuilab (Labège, 31) annonce une levée de fonds de 3M€ auprès de Irdi Soridec Gestion, M Capital Partners, business angels et d'un pool bancaire. Cette levée de fonds doit permettre à Intuilab de devenir leader mondial sur le segment de l'affichage dynamique interactif. Pour ce faire, elle va optimiser son site web et développer ses activités directes auprès de ses grands clients, notamment aux États-Unis (50% de son activité). Par ailleurs, sa filiale américaine va déménager son siège à Chicago et sera dirigée par Kurt Haller.