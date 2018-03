Altifort (siège France à Ham, 80), groupe industriel international spécialisé dans les fluides et l’industrie mécanique, a annoncé le 9 février l’acquisition de Sarrazin Technologies (Perrecy-les-Forges, 71 - 23 collab. - CA 2017 : 4M€, dont 60% à l'international), spécialiste des solutions de robotique collaborative, notamment au travers de manipulateurs intelligents et de solutions résilientes à haute technologie. Cette opération va permettre de renforcer les compétences du groupe Altifort en matière d’intégrations de solutions complètes, d’intelligence artificielle, et d’offre de service globale. Sarrazin Technologies offrira à Altifort l'opportunité de renforcer ses activités Altimotion (domaine des industries mécaniques avec les sociétés Tobler, Altifort Automation et Altifort System Solutions) et Altifluid. "En s’adossant au groupe Altifort, Sarrazin Technologies dont la taille devenait critique pour les grands donneurs, change de dimension, détaille Bart Gruyaert, DG du groupe Altifort. L’entreprise va pouvoir poursuivre ainsi sa croissance et renforcer sa capacité à répondre aux projets ambitieux de ses clients."