Succès de la nouvelle émission obligataire en euros du groupe limougeaud Legrand

Spécialisée à Saint-Léonard-de-Noblat (87) dans les pièces techniques par injection plastique, Galalitum déploie aujourd’hui un programme d’investissements d’envergure, qui fait l’objet d’un accompagnement important de la Région Nouvelle-Aquitaine. La subvention de 357.976€, récemment accordée par les élus régionaux en Commission permanente, lui permet d’acquérir 3 nouveaux robots et presses pour augmenter sa productivité. L’entreprise souhaite en effet pouvoir répondre à la demande en direct d’Enedis, qui attribue régulièrement une partie de la fabrication des compteurs aux fournisseurs disposant d’une disponibilité dans leur planning. Grâce à cet investissement, l’ensemble du parc machines sera plus rapide et plus performant. Des vide-conteneurs seront également installés de manière à faciliter le travail des magasiniers.